Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза, известный своими симпатиями к России

26 Апр 2020 2020-04-26T12:42:05+03:00

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Минувшей ночью в возрасте 79 лет умер известный итальянский журналист, публицист, политический и общественный деятель Джульетто Кьеза, известный своими симпатиями к России. Об этом сообщил его друг Эннио Бордато.

«У него была операция. Казалось, что он выздоровел, но начались осложнения. Возможно, это как-то связано с вирусом (коронавирусом COVID-19)», - передает РИА Новости слова его друга, который также отметил, что Кьеза сделал многое для налаживания связей с Россией.

Однако позже Бордато сообщил, что, по заявлении супруги Кьезы - журналистки Фьямметты Кукурнии, причиной смерти публициста стал инфаркт.

Джульетто Кьеза был профессиональным журналистом, в прошлом московский корреспондент газет «Унита» (1980—1990) и «Ла Стампа» (1990—2000). В период с 1989 по 1990 годы он был научным сотрудником Института Кеннана по перспективным российским исследованиям при Международном научном центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.

В 2001 году Кьеза написал книгу «Большая восьмёрка — Генуя» («G8-Genova») о драматических событиях во время встречи Большой восьмёрки в 2001 году в Генуе.

ИСТОЧНИК KP.RU