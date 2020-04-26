В Москве могут поставить памятник врачам, погибшим во время эпидемии коронавируса

26 Апр 2020 2020-04-26T13:58:27+03:00

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Глава комиссии по культуре Мосгордумы Герасимов поддержал идею возвести в столице памятника врачам в Москве, погибшим во время эпидемии коронавирусной инфекции. По его словам данный вопрос будет обсуждаться.

«Я лично поддерживаю, а решения все будут выноситься после того, как закончится этот вирус», - передает РИА Новости слова депутата.

По его словам, подобная инициатива в Мосгордуму пока не поступала, поэтому все решения будут приниматься позднее

«Я поддерживаю и считаю их ... героями, всех (…) врачей, военных, которые моментально организовали госпиталь, и здесь, и которые за границу уехали – и там помогают. Это война, война, в которой мы должны победить», - заявил Герасимов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, за последние сутки в России зафиксировано 66 летальных исходов среди заражённых коронавирусом. Выявлено 6 361 новых случаев заражения, почти половина инфицированных (45,9%) не имели симптомов заболевания

ИСТОЧНИК KP.RU