В Москве могут поставить памятник врачам, погибшим во время эпидемии коронавируса
Глава комиссии по культуре Мосгордумы Герасимов поддержал идею возвести в столице памятника врачам в Москве, погибшим во время эпидемии коронавирусной инфекции. По его словам данный вопрос будет обсуждаться.
«Я лично поддерживаю, а решения все будут выноситься после того, как закончится этот вирус», - передает РИА Новости слова депутата.
По его словам, подобная инициатива в Мосгордуму пока не поступала, поэтому все решения будут приниматься позднее
«Я поддерживаю и считаю их ... героями, всех (…) врачей, военных, которые моментально организовали госпиталь, и здесь, и которые за границу уехали – и там помогают. Это война, война, в которой мы должны победить», - заявил Герасимов.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, за последние сутки в России зафиксировано 66 летальных исходов среди заражённых коронавирусом. Выявлено 6 361 новых случаев заражения, почти половина инфицированных (45,9%) не имели симптомов заболевания
ИСТОЧНИК KP.RU