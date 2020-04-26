Рогозин объяснил нежелание объединять усилия с Илоном Маском

26 Апр 2020 2020-04-26T22:24:18+03:00

Глава Роскосмоса ответил на этот вопрос в твиттер

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил, почему госкорпорация не объединяет усилия с американской компанией SpaceX Илона Маска.

Все началось с материала о том, почему у американцев дешевые многоразовые ракеты. Ссылкой на публикацию поделился у себя на странице Дмитрий Рогозин. В ответ на это ему задали вопрос:

- Мы на одной планете. Разумно было-бы с Маском Вам объединиться.

На что глава госкорпорации напомнил, что SpaceX - подрядчик Пентагона.

- О каком объединении Вы говорите? Разворачиваемая их компанией спутниковая группировка также будет использована в военных целях. Она двойного применения. Не стройте иллюзий, граждане,- написал глава Роскосмоса.

Ранее Дмитрий Рогозин выражал сомнения в том, что в компании Маска создадут ракетные двигатели лучше российских.

Глава SpaceX в твиттер хоть и признавал талант российских инженеров, но написал, что им следовало бы работать над многоразовыми ракетами. Этот твит тоже не остался без ответа российской стороны - Дмитрий Рогозин написал, что в Роскосмосе не нуждаются в советах.

ИСТОЧНИК KP.RU