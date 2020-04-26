Рогозин объяснил нежелание объединять усилия с Илоном Маском
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил, почему госкорпорация не объединяет усилия с американской компанией SpaceX Илона Маска.
Все началось с материала о том, почему у американцев дешевые многоразовые ракеты. Ссылкой на публикацию поделился у себя на странице Дмитрий Рогозин. В ответ на это ему задали вопрос:
- Мы на одной планете. Разумно было-бы с Маском Вам объединиться.
На что глава госкорпорации напомнил, что SpaceX - подрядчик Пентагона.
- О каком объединении Вы говорите? Разворачиваемая их компанией спутниковая группировка также будет использована в военных целях. Она двойного применения. Не стройте иллюзий, граждане,- написал глава Роскосмоса.
Ранее Дмитрий Рогозин выражал сомнения в том, что в компании Маска создадут ракетные двигатели лучше российских.
Глава SpaceX в твиттер хоть и признавал талант российских инженеров, но написал, что им следовало бы работать над многоразовыми ракетами. Этот твит тоже не остался без ответа российской стороны - Дмитрий Рогозин написал, что в Роскосмосе не нуждаются в советах.
ИСТОЧНИК KP.RU