Рогозин ответил на твит Илона Маска о российском ракетостроении
В ночь на пятницу, 8 марта, основатель и главный инженер компании SpaceX Илон Маск отреагировал на статью, опубликованную порталом Аrs Technica, в которой говорится, что российские космические корабли «Союз» якобы не могут конкурировать с новыми аппаратами Dragon производства SpaceX. На это Маск в своем Twitter заметил, что Россия «располагает первоклассным ракетостроением и лучшими двигателями из тех, что летают в настоящий момент».
Причем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не оставил столь высокую оценку российских инженеров и ракетных двигателей без внимания. В комментарии к твиту американского миллиардера он написал, что полностью согласен с автором поста. «Ну, здесь с Илоном не поспоришь», - написал руководитель корпорации космической деятельности в Twitter.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в марте к МКС был запущен новейший американский космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon), на котором впоследствии планируется отправлять людей в космос. Как отмечалось, 3 марта аппарат успешно пристыковался к станции.
НАСА показало стыковку Crew Dragon с МКС.
ИСТОЧНИК KP.RU