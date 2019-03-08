Рогозин ответил на твит Илона Маска о российском ракетостроении

СЕГОДНЯ 10:19 2019-03-08T10:19:19+03:00

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В ночь на пятницу, 8 марта, основатель и главный инженер компании SpaceX Илон Маск отреагировал на статью, опубликованную порталом Аrs Technica, в которой говорится, что российские космические корабли «Союз» якобы не могут конкурировать с новыми аппаратами Dragon производства SpaceX. На это Маск в своем Twitter заметил, что Россия «располагает первоклассным ракетостроением и лучшими двигателями из тех, что летают в настоящий момент».

Причем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не оставил столь высокую оценку российских инженеров и ракетных двигателей без внимания. В комментарии к твиту американского миллиардера он написал, что полностью согласен с автором поста. «Ну, здесь с Илоном не поспоришь», - написал руководитель корпорации космической деятельности в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в марте к МКС был запущен новейший американский космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon), на котором впоследствии планируется отправлять людей в космос. Как отмечалось, 3 марта аппарат успешно пристыковался к станции.

НАСА показало стыковку Crew Dragon с МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU