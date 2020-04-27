2020-04-27T05:19:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Попова анонсировала нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора заявила, что снимать введенные из-за коронавируса в России ограничения будут постепенно
Юлия КЕКОВА
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Попова анонсировала нововведения после завершения пандемииПопова анонсировала нововведения после завершения пандемииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Роспотребнадзоре Анна Попова анонсировала нововведения после завершения эпидемии коронавируса в России, причем, "целый ряд".

По ее словам, после того, власти отменят повышенный режим самоизоляции специалисты ведомства разработают для заведений общепита новые правила, а россиянам придется поменять привычки. Об этом Попова рассказала в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

- Это будет и защита расстояния, и защита для обслуживающего персонала, и для самих посетителей, - добавила Попова.

Напомним, что на данный момент в стране в сфере общественного питания из-за covid-19 осуществляется только доставка блюд на дом. Из-за угрозы распространения вируса среди населения оказались временно закрыты не только кафе и рестораны, но и салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны и многие другие места общественного пользования. Режим самоизоляции в России пока продлен до 30 апреля.

Накануне сайт kp.ru писал, что пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков анонсировал возможное в ближайшие дни обращение Владимира Путина в связи с ситуацией по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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