Эксперт: Если карантин продлят, 70% торговых точек уже не возобновят свою работу

В конце марта и начале апреля миллионы предпринимателей вынужденно останавливали работу. Какой урон первая нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля нанесла малому бизнесу в сравнении с докризисными временами?

Неделя самоизоляции «приговорила» к закрытию 90% магазинов одежды и обуви, их выручка упала почти до нуля, приводит «аналитику апокалипсиса» в масштабах страны ИТ-компания «Эвотор». Некоторые продолжили торговать через интернет, что и объясняет наличие хоть какой-то выручки. Но в целом россияне настроились на режим выживания и пошли пополнять запасы продуктов длительного хранения. Неудивительно, что мода сегодня никого не интересует. Как и красота. При том, что в первую карантинную неделю не все салоны красоты закрылись. 11% продолжили работу. В общем же сегмент потерял 90% выручки.

Книжные магазины на четверть устояли — работу остановили только 75% лавок, но выручка упала на 88%. Наверное, многие на карантине вспомнили о непрочитанных собраниях сочинений из семейных библиотек, до которых, наконец, дошли руки.

Россияне отложили в долгий ящик и дела по дому — хозяйственные магазины, больше половины из которых работают во время периода самоизоляции, ощутили падение оборота на 58%.

Общепит истекает кровью также, как и фешн-ритейлеры. Рестораны могут работать только на доставку и навынос. Не все смогли подстроиться под новые реалии. Да и большинство россиян сидят дома и готовят себе сами. 59% столовых ушли на карантин полностью, их выручка упала на 69%. У производителей и продавцов хлеба дела обстоят получше - закрылись 28% пекарен. Однако людям не до изысков, в связи с чем обороты булочных упали на 62%.

Убытки несли даже продуктовые магазины и аптеки. Оборот сегмента несетевых аптек уменьшился на 32%, 27% из них ушли на карантин. Закрылось ровно столько же магазинов у дома, торгующих предметами первой необходимости. И их выручка упала на треть. Зоомагазины отвоевали свое право работать на нерабочей неделе. Но часть все-таки закрылась (17%). Выручка упала всего на 14%.

Люди стали покупать меньше табака и алкоголя. Это данные ИТ-компания «Эвотор» приводит по полной нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля в сравнении с первой неделей марта. Оборот табачных точек снизился на треть, при том, что пятая часть из них временно закрылась. Примерно такой же процент алкомаркетов решил остановить торговлю на карантин. А выручка магазинов по продаже спиртного упала на 16%. Чуть меньше закрылось пивных точек, их оборот также снизился на 12%. Скорее всего это объясняется всплеском продаж горячительных напитков в первые дни нерабочей недели. Люди закупились впрок и, выдохнув, оставили винные и пивные магазины в покое.

- Если карантин продержится полтора-два месяца, до 70% торговых точек, которые закрылись из-за коронавируса, уже не возобновят свою работу, - считает Андрей Романенко, генеральный директор ИТ-компании «Эвотор». - В период карантина покупают меньше, обороты падают даже у тех, кому разрешено работать, например, в продуктовом ритейле и несетевом аптечном бизнесе. Заведения общепита и магазины, которые работают только на вынос или доставку, не покрывают расходы на аренду и зарплату персонала за счет текущей выручки. После окончания «выходных» покупательский спрос будет восстанавливаться несколько месяцев, так как многие потеряют работу или проведут карантин в отпуске без сохранения зарплаты.

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