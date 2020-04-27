Венесуэльские власти опять возвращаются к госрегулированию цен

27 Апр 2020 2020-04-27T06:08:09+03:00

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На фоне углубляющегося экономического кризиса и санкций США власти Венесуэлы снова вводят государственное регулирование цен на основные продукты питания. Об этом говорится в пресс-релизе, который имеется в распоряжении КП.

Вице-президент по вопросам экономики Тарек аль-Аиссами заявил, что 27 апреля будут введены так называемые согласованные цены на 27 продуктов питания, включая яйца, молоко, сливочное и растительное масло, пшеничную и кукурузную муку, консервированного тунца и сардины, кофе, макароны, соль, томатную пасту, маргарин, майонез, сахар, рис, горох, фасоль, бобы, вареную колбасу, а также различные виды мяса.

- Нет никакого предлога ни для одного из предпринимателей и сельхозпроизводителей, которые спекулируют с ценами, - заявил аль-Аиссами.

Вице-президент также сообщил, что в субботу 25 апреля представители силовых структур провели инспекцию складов и магазинов. Еще раньше власти начали "временную оккупацию" ряда агропромышленных предприятий в различных частях страны, которых подозревали в спекуляциях.

В Венесуэле в предыдущие годы уже существовал режим "справедливых цен", согласно которому определенные товары нельзя было продавать дороже установленной властями стоимости. В результате в стране наблюдался постоянный дефицит продуктов питания, которые зачастую реализовывались по нелегальным схемам. В 2019 году власти практически полностью отошли от этой системы, что привело к нормализации рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU