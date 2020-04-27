2020-04-27T07:32:02+03:00
В мире

СМИ: Помпео планирует продлить эмбарго на поставки оружия Ирану и возобновить жёсткие санкции

Госсекретарь планирует такие действия, если от продления запрета откажется Совбез ООН
Ася КУЗНЕЦОВА
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Госсекретарь США Майк Помпео прорабатывает план продления эмбарго на поставки оружия Тегерану и возобновление жёстких санкций. Он планирует осуществить его с помощью положения из ядерной сделки с Ираном, из которой президент США Дональд Трамп формально вышел в 2018 году, сообщила пишет газета New York Times со ссылкой на источники в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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