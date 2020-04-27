В Кремле рассказали, когда Россия выйдет на плато и на снижение заболеваемости коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что к середине мая заболеваемость коронавирусом в России уже должна выйти на плато.
Песков напомнил, что в Италии и Испании критическая фаза заболеваемости длилась не больше полутора месяца.
- И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче, - заверил представитель Кремля в интервью "Аргументам и фактам".
Он также отметил, что через месяц или два россияне будут с трудом вспоминать сегодняшние тяготы.
- Всё это не будет продолжаться дольше, - заключил Дмитрий Песков.
Представитель Кремля при этом отметил, что для тех, кто потерял из-за вируса близких или сам тяжело переносил заболевание, трудности не забудутся никогда.
Песков также отметил, что работать над устранением последствий пандемии придётся всем и это будет непростым периодом.
ИСТОЧНИК KP.RU