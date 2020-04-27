В Китае зафиксировали три заражения коронавирусом за сутки
В Китае за сутки зафиксировано всего три новых случая заражения коронавирусом, два из них ввозные, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Власти также сообщили, что за сутки не произошло ни одной смерти от COVID-19.
При этом в Китае отдельно считают бессимптомных больных. Их за сутки выявлено 25 человек. Всего болеющих коронавирусом без признаков болезни сейчас 974 человека.
Вылечились ещё 77 пациентов, а всего заражённых осталось 723 человека, а летальных случаев не было уже несколько дней.
Самой заражённой провинцией теперь является Хэйлунцзян, граничащая с Россией. В ней зафиксировано 367 больных COVID-19.
В Ухане, который стал эпицентром распространения коронавируса в декабре 2019 года, на сегодняшний день вылечили все больных коронавирусом.
Всего в стране вылечились 93,5% из 82 830 заразившихся.
ИСТОЧНИК KP.RU