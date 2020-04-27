2020-04-27T12:08:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Китае зафиксировали три заражения коронавирусом за сутки

Самой заражённой провинцией стала Хэйлунцзян на границе с Россией
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Китае за сутки зафиксировали только три новых случая заражения коронавирусомВ Китае за сутки зафиксировали только три новых случая заражения коронавирусомФото: REUTERS
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В Китае за сутки зафиксировано всего три новых случая заражения коронавирусом, два из них ввозные, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Власти также сообщили, что за сутки не произошло ни одной смерти от COVID-19.

При этом в Китае отдельно считают бессимптомных больных. Их за сутки выявлено 25 человек. Всего болеющих коронавирусом без признаков болезни сейчас 974 человека.

Вылечились ещё 77 пациентов, а всего заражённых осталось 723 человека, а летальных случаев не было уже несколько дней.

Самой заражённой провинцией теперь является Хэйлунцзян, граничащая с Россией. В ней зафиксировано 367 больных COVID-19.

В Ухане, который стал эпицентром распространения коронавируса в декабре 2019 года, на сегодняшний день вылечили все больных коронавирусом.

Всего в стране вылечились 93,5% из 82 830 заразившихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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