В Черном море нашли затопленный немцами в 1941 году теплоход "Армения"

27 Апр 2020 2020-04-27T15:07:18+03:00

Для того, чтобы найти «Армению», поисковики много лет подряд прочесывали дно Черного моря. Только за последние двадцать лет они исследовали более 300 квадратных километров морского дна. Фото: ЦПИ РГО

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На дне Черного моря найден затопленный немцами в 1941 году теплоход "Армения", на борту которого погибли тысячи человек. Об этом сообщается на официальном портале Русского географического общества.

Крушение теплохода считается одной из самых масштабных трагедий на море за всю историю: по некоторым подсчетам исследователей на борту судна, находилось от шести до десяти тысяч беженцев и раненых. Операцию по поиску корабля провели специалисты российского министерства обороны. В исследованиях и идентификации найденных обломков судна участвовали специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества.

Судно обнаружили в 15 морских милях от Ялты на глубине более 1,5 километров. Для того, чтобы найти «Армению», поисковики много лет подряд прочесывали дно Черного моря. Только за последние двадцать лет они исследовали более 300 квадратных километров морского дна. В одной из операций даже участвовал знаменитый американский океанолог Роберт Баллард, который в 1985 году обнаружил обломки печально известного затонувшего «Титаника», а в 1989 году — обломки немецкого линкора «Бисмарк».

РГО подчеркивает, что объект стоит на ровном киле курсом 220 единым фрагментом. Корпус судна покрыт слоем ила, но не имеет очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели корабля от попадания торпед, о чем раньше утверждали в официальной версии.

ИСТОЧНИК KP.RU