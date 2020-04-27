Шойгу принял решение о досрочном завершении учебного года в вузах Минобороны

27 Апр 2020 2020-04-27T17:35:57+03:00

Досрочно год будет завершен и в довузовских образовательных учреждениях

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Сергей Шойгу, министр обороны России, принял решение о завершении досрочно учебного года в довузовских образовательных учреждениях и высших учебных заведениях Минобороны России. Об этом 27 апреля сообщили в ведомстве.

«Во всех довузовских образовательных организациях министерства обороны Российской Федерации учебный год завершится до конца текущего месяца. Все воспитанники отправятся к местам проживания», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В довузовский учреждения учебный год завершат до 30 апреля, а в вузах – до 5 мая. При этом воспитанники довузовских организаций отправятся по домам, кроме тех, кто находится на карантине из-за коронавируса. Выпуски во всех военных высших образовательных учреждения страны состоятся в мае.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в обычных вузах не станут менять срок завершения учебного года из-за коронавирусной инфекции. Данную информацию уже подтвердили специалисты Минобрнауки. При этом пандемия повлияла на ЕГЭ в текущем году, даты экзаменов перенесли.

ИСТОЧНИК KP.RU