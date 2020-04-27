2020-04-27T18:47:46+03:00
Экономика

Китай увеличил закупку нефти у России на 31%

Импорт нефти КНР вырос на 4,5%, несмотря на падение внутреннего спроса в связи с ограничениями на фоне пандемии
Поделиться:
Изменить размер текста:

В марте текущего года Китай увеличил закупку нефти у России на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом на 1,6% сократил покупку черного золота у своего крупнейшего поставщика - Саудовской Аравии.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные таможни КНР от 26 апреля, импорт нефти Китая в целом вырос на 4,5%, до 9,68 млн баррелей в сутки, несмотря на падение внутреннего спроса в связи с ограничениями на фоне борьбы с распространением коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пользователи совершили более 5 тысяч видеозвонков священникам в сети "Одноклассники"
Путин присвоил звания Героя Труда актеру Соломину и хирургу Рошалю
Китай увеличил закупку нефти у России на 31%
Плановая вакцинация детей в 2020 году в России: Детям снова будут делать прививки
Эксперт рассказал, какие органы может поражать коронавирус
Глава ВОЗ предупредил, что пандемия закончится еще нескоро
В Британии обеспокоены новым воспалительным синдромом у детей
Минстрой сообщил о мошенниках, навязывающих проверку бытовых счетчиков
Врач рассказал, нужно ли дезинфицировать продукты из магазина
Умер Андрей Варичев, глава «Металлоинвеста»
Шойгу принял решение о досрочном завершении учебного года в вузах Минобороны
Попова сообщила, когда можно постепенно снимать режим самоизоляции
ВОЗ отметила снижение темпов прироста заражённых коронавирусом в Москве и Петербурге
Матвиенко одобрила идею выйти 9 мая на балконы с портретами ветеранов войны
В Минприроды предупредили, что лето 2020 года может стать одним из самых жарких в истории
"Мы на подступах к пику": вирусолог рассказал, сколько еще должна продлиться самоизоляция
Путин: борьба с коронавирусом не должна ослаблять внимание к другим угрозам
Лавров: проводить саммит «нормандской четверки» пока бессмысленно из-за позиции Киева
Олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан объявил о завершении карьеры
Рогозин: более 100 работников ракетно-космической отрасли России заразились коронавирусом