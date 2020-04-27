27 Апр 2020 2020-04-27T18:47:46+03:00

Импорт нефти КНР вырос на 4,5%, несмотря на падение внутреннего спроса в связи с ограничениями на фоне пандемии

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В марте текущего года Китай увеличил закупку нефти у России на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом на 1,6% сократил покупку черного золота у своего крупнейшего поставщика - Саудовской Аравии.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные таможни КНР от 26 апреля, импорт нефти Китая в целом вырос на 4,5%, до 9,68 млн баррелей в сутки, несмотря на падение внутреннего спроса в связи с ограничениями на фоне борьбы с распространением коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU