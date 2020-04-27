2020-04-27T23:20:43+03:00
Наука

"Зомби-плечы": ученые открыли гипнотизирующий насекомых вирус

Под его воздействием пчелы пытаются тайно проникнуть в соседние колонии
Юлия КЕКОВА
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Биологи открыли "зомбирующий" пчел вирусБиологи открыли "зомбирующий" пчел вирусФото: Иван ПРОХОРОВ
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Американские биологи заявили об открыли "зомбирующего" пчел вируса IAPV. Он способен так поражать насекомых, что из-за него они начинают менять свое привычное поведение.

Сообщается, рабочие особи начинают покидать свой улей и пытаться тайно проникнуть в соседние колонии. Об этом сообщила пресс-служба университета штата Иллинойс со ссылкой на статью в журнале PNAS.

- В результате наших наблюдений удалось выяснить интересную деталь. Вирус повышает шансы переносящих его особей лучшее принятие их в чужие колониях пчел. Каким-то образом они обходят внимание стражей улья, чего пчелы обычно никогда не демонстрируют, - приводятся слова профессора университета штата Иллинойс в Шампани (США) Адама Долезала.

За последнюю четверть века биологи открыли большое количество примеров того, как паразиты способны манипулировать поведением своих хозяев и даже управлять их действиями.

Одними из самых необычных "кукловодов" ученые считают грибки из рода Ophiocordyceps, которые превращают тропических муравьев в "зомби". Этот паразит полностью захватывает контроль над нервной системой насекомых, после чего заставляя их прицепляться к веткам и листьям деревьев, расположенных над муравейниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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