Пентагон официально показал видео с НЛО
Пентагон официально опубликовал видеозаписи Военно-морских сил США с "воздушным явлением".
Власти страны заявили, что на кадрах, сделанных экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах, запечатлены "неопознанные летающие объекты". Ранее эти три ролика ранее попали в открытый доступ в результате "несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах".
- Пентагон публикует эти видеозаписи для того, любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными, а также о том, есть ли на этих видео что-то еще. Запечатленные на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как "неопознанные", - сообщается в заявлении военного ведомства Соединенных Штатов.
Ранее сайт kp.ru писал, что в 2019 году в ВМС США признали подлинными видео погони истребителей за НЛО. Американские военнослужащие отметили, что следят за воздушным пространством государства и приглядывают не за возможными инопланетянами в небе, а именно за "неопознанными воздушными явлениями".
Пентагон выпускает видео, на котором якобы видно, как НЛО мчится по воздуху.
ИСТОЧНИК KP.RU