2020-04-28T10:18:05+03:00
Экономика

Мир опасается дефицита российской пшеницы

Bloomberg сообщил, что государства спешат закупиться зерном у России
Ася КУЗНЕЦОВА
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Многие страны пытаются нарастить объёмы импорта, но пока это невозможно. Спрос удовлетворяли российские поставщики, но это "окно быстро захлопнулось", сообщает Bloomberg.

Министерство сельского хозяйства России в конце марта предложило установить ограничения на экспорт пшеницы, чтобы сдержать рост цен на него. До 30 июня продать за границу можно будет не более семи миллионов тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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