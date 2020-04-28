Мир опасается дефицита российской пшеницы
Bloomberg сообщил, что государства спешат закупиться зерном у России
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Многие страны пытаются нарастить объёмы импорта, но пока это невозможно. Спрос удовлетворяли российские поставщики, но это "окно быстро захлопнулось", сообщает Bloomberg.
Министерство сельского хозяйства России в конце марта предложило установить ограничения на экспорт пшеницы, чтобы сдержать рост цен на него. До 30 июня продать за границу можно будет не более семи миллионов тонн.
ИСТОЧНИК KP.RU