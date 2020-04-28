2020-04-28T11:36:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, что Трампа более десяти раз предупреждали о коронавирусе

Американские спецслужбы в январе и феврале утверждали, что китайские чиновники скрывают масштабы эпидемии
Ася КУЗНЕЦОВА
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Стало известно о нескольких предупреждениях о коронавирусе ТрампуСтало известно о нескольких предупреждениях о коронавирусе ТрампуФото: REUTERS
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Спецслужбы более десяти раз предупреждали президента США Дональда Трампа о приближающейся опасности эпидемии коронавируса, сообщает газета The Washington Post.

Бывшие и действующие чиновники рассказали изданию, что в январе и феврале предупреждали Трампа о распространении коронавируса и о том, что власти Китая скрывают масштаб распространения эпидемии, а также число жертв.

Собеседники агентства отметили, что Трамп отказывался принимать угрозу всерьёз. Президент не хотел формировать целевую группу Белого дома и прерывать авиасообщение с Европой, хотя его к этому призывал заместитель советника по национальной безопасности Мэтью Поттингер. К такой мере Трамп пришёл только в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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