Стало известно, что Трампа более десяти раз предупреждали о коронавирусе
Спецслужбы более десяти раз предупреждали президента США Дональда Трампа о приближающейся опасности эпидемии коронавируса, сообщает газета The Washington Post.
Бывшие и действующие чиновники рассказали изданию, что в январе и феврале предупреждали Трампа о распространении коронавируса и о том, что власти Китая скрывают масштаб распространения эпидемии, а также число жертв.
Собеседники агентства отметили, что Трамп отказывался принимать угрозу всерьёз. Президент не хотел формировать целевую группу Белого дома и прерывать авиасообщение с Европой, хотя его к этому призывал заместитель советника по национальной безопасности Мэтью Поттингер. К такой мере Трамп пришёл только в мае.
ИСТОЧНИК KP.RU