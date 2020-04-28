Эксперты обнаружили в чипсах кадмий и мышьяк

28 Апр 2020 2020-04-28T11:39:10+03:00

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Специалисты Роскачества провели чипсы по 54 показателям качества и безопасности и установили, содержатся ли опасные для здоровья человека вещества в этом продукте питания. Всего эксперты изучили 16 марок лакомства: и картофельные со вкусом сыра, и зерновые, и овощные. Об этом сообщает в пресс-релизе ведомства 28 апреля.

Результаты исследования позволили развенчать мифы о чипсах, в том числе о том, что из производители используют больше количество вредных усилителей вкуса, красителей и консервантов. Специалисты не выявили нарушения содержания в продукте ГМО красителей, консервантов и радионуклидов. Однако в некоторых марках чипсов нашли кадмий (Pomsticks, Lorenz, «Московский картофель» и Kracks). Его содержание в некоторых из них в десять раз превышает норму.

Кроме того, в свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк. Пестицид хлорпрофама был найден в продукции девяти торговых марок, имидаклоприда — в двух, пропамокарба — в двух.

Ни в одном из исследованных образцов эксперты не нашли кишечную палочку, стафилококк, дрожжи или плесень, а все выявленные усилитель вкуса безопасны для здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU