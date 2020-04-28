2020-04-28T12:07:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Билл Гейтс рассказал, когда мир вернётся к нормальной жизни

Основатель Microsoft считает, что люди радикально изменят своё поведение
Ася КУЗНЕЦОВА
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Билл Гейтс: на возврат к нормальной жизни миру потребуется два годаБилл Гейтс: на возврат к нормальной жизни миру потребуется два годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Основатель и бывший глава корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что мир вернётся к нормальной жизни после пандемии коронавируса не ранее, чем через 1-2 года.

Билл Гейтс отметил, что после победы над коронавирусом люди будут по-прежнему обеспокоены угрозой заражения и радикально изменят своё поведение до тех пор, пока не будут уверены, что вакцина спасёт их от угрозы смерти, рассказал он в интервью французскому изданию Figaro.

ИСТОЧНИК KP.RU

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