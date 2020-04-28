Билл Гейтс рассказал, когда мир вернётся к нормальной жизни

28 Апр 2020 2020-04-28T12:07:41+03:00

Билл Гейтс: на возврат к нормальной жизни миру потребуется два года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Основатель и бывший глава корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что мир вернётся к нормальной жизни после пандемии коронавируса не ранее, чем через 1-2 года.

Билл Гейтс отметил, что после победы над коронавирусом люди будут по-прежнему обеспокоены угрозой заражения и радикально изменят своё поведение до тех пор, пока не будут уверены, что вакцина спасёт их от угрозы смерти, рассказал он в интервью французскому изданию Figaro.

ИСТОЧНИК KP.RU