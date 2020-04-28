В Москве в три раза выросло число киберпреступлений

28 Апр 2020 2020-04-28T14:21:59+03:00

В Москве в три раза выросло число кибермошенничеств Фото: EAST NEWS

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В МВД опровергли сообщения о росте преступности, распространяемые в мессенджерах и социальных сетях.

В Москве с 1 по 27 апреля число преступлений снизилось почти на 13%, сообщили в Главном управлении МВД по Москве. При этом число кибермошенничеств с применением IT-технологий выросло втрое.

- В столице благодаря усилиям органов внутренних дел сохраняется стабильная оперативная обстановка. Как результат данной работы, в период с 1 по 27 апреля на территории Москвы зарегистрировано на 12,8% меньше, чем годом ранее, сообщений с информацией о преступлениях, - сказано в сообщении пресс-службы столичного главка полиции, которое передаёт ТАСС.

Например, число преступлений с умышленным нанесением тяжкого вреда здоровью снизилось на 42,3%, а кражи - на 32,8%. Количество квартирных краж сократилось на 61,3%.

Резко сократилось число уличных преступлений. Грабежей стало меньше на 64,8% и на 81,5% меньше разбойных нападений. Число ДТП снизилось на почти 61%.

ИСТОЧНИК KP.RU