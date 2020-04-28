Минздрав включил терапию гелием в рекомендации по лечению COVID-19
Министерство здравоохранения России включило терапию гелий-кислородными смесями в рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, хотя эффективность данной методики все еще изучается и не до конца доказана учеными. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.
- Сейчас исследователи изучают эффективность кислородно-гелиевой смеси (70% гелия, 30% кислорода) в интенсивной терапии зараженных на начальных стадиях заболевания, - сообщает ведомство.
Терапию гелием и кислородом проводят с помощью специальных аппаратов для ингаляции, позволяющих измерять процентное соотношение газов и их температуру.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что специалисты министерства здравоохранения России расширили список возможных препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Теперь в перечень входят 13 медикаментов, каждый из которых нужно применять исходя из формы и тяжести заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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