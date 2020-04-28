2020-04-28T14:58:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав включил терапию гелием в рекомендации по лечению COVID-19

Эффективность методики все еще изучается
Ксения АНУФРИЕВА
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Министерство здравоохранения России включило терапию гелий-кислородными смесями в рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, хотя эффективность данной методики все еще изучаетсяМинистерство здравоохранения России включило терапию гелий-кислородными смесями в рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, хотя эффективность данной методики все еще изучаетсяФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Министерство здравоохранения России включило терапию гелий-кислородными смесями в рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, хотя эффективность данной методики все еще изучается и не до конца доказана учеными. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

- Сейчас исследователи изучают эффективность кислородно-гелиевой смеси (70% гелия, 30% кислорода) в интенсивной терапии зараженных на начальных стадиях заболевания, - сообщает ведомство.

Терапию гелием и кислородом проводят с помощью специальных аппаратов для ингаляции, позволяющих измерять процентное соотношение газов и их температуру.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что специалисты министерства здравоохранения России расширили список возможных препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Теперь в перечень входят 13 медикаментов, каждый из которых нужно применять исходя из формы и тяжести заболевания.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU

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