Минздрав включил терапию гелием в рекомендации по лечению COVID-19

28 Апр 2020 2020-04-28T14:58:14+03:00

Министерство здравоохранения России включило терапию гелий-кислородными смесями в рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, хотя эффективность данной методики все еще изучается Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Министерство здравоохранения России включило терапию гелий-кислородными смесями в рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, хотя эффективность данной методики все еще изучается и не до конца доказана учеными. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

- Сейчас исследователи изучают эффективность кислородно-гелиевой смеси (70% гелия, 30% кислорода) в интенсивной терапии зараженных на начальных стадиях заболевания, - сообщает ведомство.

Терапию гелием и кислородом проводят с помощью специальных аппаратов для ингаляции, позволяющих измерять процентное соотношение газов и их температуру.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что специалисты министерства здравоохранения России расширили список возможных препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Теперь в перечень входят 13 медикаментов, каждый из которых нужно применять исходя из формы и тяжести заболевания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU