2020-04-28T15:10:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав раскрыл, как дети в России заражаются коронавирусом

Дети составляют 7,6% всех зараженных
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Минздрав опубликовал данные по заболеванию COVID-19 среди детейМинздрав опубликовал данные по заболеванию COVID-19 среди детейФото: Иван МАКЕЕВ
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Минздрав опубликовал данные о заражении коронавирусом среди детей. В России дети составляют 7,6% всех зараженных COVID-19. Только 9% из них заразились в путешествиях, остальные контактировали с заболевшими преимущественно внутри семьи.

- Количество и возрастная структура манифестных заболеваний у детей в настоящее время неизвестны. Заболевание у новорожденных детей наблюдается крайне редко, при этом внутриутробной передачи инфекции не доказано, - говорится в документе.

Напомним, по состоянию на 28 апреля в России зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки вирусом заболели 6411 жителей страны в 83 субъектах. При этом, отмечается, что у 40,7% заболевших не было никаких симптомов коронавируса. Наибольшее число заболевших выявили в Москве (3075) и Московской области (523). Всего за время пандемии скончались 867 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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