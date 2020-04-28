В России 72 человека скончались от коронавируса за сутки
За последние сутки на территории России 72 человека скончались от коронавируса и осложнений после него. Всего за день инфекцию нашли у 6411 жителей страны в 83 субъектах, прошли успешный курс лечения и полностью выздоровели 1110 россиян. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с пандемией.
Отмечается, что 40,7 процента новых заболевших не имели никаких клинических проявлений вируса, инфекция протекала бессимптомно. Наибольшее количество новых случаев коронавируса за один день нашли в российской столице (3075), Московской области (523) и Санкт-Петербурге (198).
С начала пандемии коронавирусной инфекцией в РФ заразились 93 558 человек во всех регионах страны. За весь период распространения болезни от нее погибли 867 местных жителей, а 8456 выздоровели и выписались из медицинских учреждений.
Количество летальных исходов коронавируса за сутки продолжает увеличиваться. Сегодня врачи зафиксировали 72 случая смерти от инфекции, днем ранее от коронавируса умерли 50 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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