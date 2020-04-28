2020-04-28T11:01:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В России 72 человека скончались от коронавируса за сутки

За один день в стране зафиксировали 6411 новых инфицированных
Ксения АНУФРИЕВА
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В России 72 человека скончались от коронавируса за суткиВ России 72 человека скончались от коронавируса за суткиФото: REUTERS
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За последние сутки на территории России 72 человека скончались от коронавируса и осложнений после него. Всего за день инфекцию нашли у 6411 жителей страны в 83 субъектах, прошли успешный курс лечения и полностью выздоровели 1110 россиян. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с пандемией.

Отмечается, что 40,7 процента новых заболевших не имели никаких клинических проявлений вируса, инфекция протекала бессимптомно. Наибольшее количество новых случаев коронавируса за один день нашли в российской столице (3075), Московской области (523) и Санкт-Петербурге (198).

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в РФ заразились 93 558 человек во всех регионах страны. За весь период распространения болезни от нее погибли 867 местных жителей, а 8456 выздоровели и выписались из медицинских учреждений.

Количество летальных исходов коронавируса за сутки продолжает увеличиваться. Сегодня врачи зафиксировали 72 случая смерти от инфекции, днем ранее от коронавируса умерли 50 пациентов.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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