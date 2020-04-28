2020-04-28T16:20:59+03:00
В мире

В Нидерландах оставили для туристов необычное послание на цветочном поле

Цветочные фермы закрыты на карантин из-за коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Туристы пропустят время цветения нарциссов в 2020 годуТуристы пропустят время цветения нарциссов в 2020 годуФото: Facebook
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Фермеры из Нидерландов написали обращение для туристов с помощью цветов. Необычное послание они оставили на огромном поле цветущих нарциссов.

Обычно в это время года цветочные поля штурмуют гости из разных стран. Но весна 2020-го стала исключением из-за пандемии. Работники ферм подсчитывают убытки, но продолжают ухаживать за полями, хотя не известно, насколько затянутся ограничения. К тому же срок цветения ограничен, так что даже если ситуацию с пандемией смогут взять в большинстве стран под контроль через несколько месяцев, то туристы все равно пропустят самый красивый период цветения нарциссов.

- Многие из вас планировали поехать в Нидерланды, чтобы увидеть цветочные поля в цвету. К сожалению, это невозможно в этом году,- сообщили в компании Dutch Daffodils.

Работники фермы написали на поле фразу: "Увидимся в следующем году" и сделали из цветов большое сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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