2020-04-28T16:51:25+03:00
Политика

Эксперт спрогнозировал дальнейшее увеличение военных расходов в мире

В пятерку стран с самыми крупными военными бюджетами вошли США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия.
Елена АКИМОВА
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Эксперт спрогнозировал дальнейшее увеличение военных бюджетов в миреЭксперт спрогнозировал дальнейшее увеличение военных бюджетов в миреФото: Иван МАКЕЕВ
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прогнозирует, что тенденция к увеличению военных расходов в мире будет только набирать обороты. Согласно исследованию Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), по итогам 2019 года совокупные военные расходы всех стран мира превысили 1,9 трлн долларов. Больше всего на эти цели тратят США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия.

- Из года в год этот показатель будет расти. Даже несмотря на экономический кризис, который последует за пандемией. Многие страны не готовы отказываться от своих расходов в военной сфере, - комментирует RT Данюк.

Прежде всего это связано с тем, что крепкий оборонный потенциал является «одним из залогов суверенитета государства, его авторитета на международной арене».

Увеличению будет способствовать решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Эксперт не исключает, что штаты откажутся продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

- Тогда стратегическое ядерное оружие и его носители получат новый импульс для модернизации, — спрогнозировал Данюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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