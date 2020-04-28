2020-04-28T17:17:40+03:00
Общество

В России больше 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом

У всех зараженных болезнь протекает в легкой форме
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вирус обнаружен у сотрудников и заключенныхВирус обнаружен у сотрудников и заключенныхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В российских тюрьмах и СИЗО находятся 40 человек с коронавирусом. Это не только заключенные, но и подозреваемые, а также обвиняемые в совершении преступлений.

С начала эпидемии в учреждениях ФСИН провели 18 728 тестов на коронавирус.

- Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271,- сообщили в ведомстве корреспонденту ТАСС.

Тяжелых случаев заболевания нет. В тюрьмах и СИЗО введен особый режим в связи с коронавирусом - адвокатам разрешено общаться с клиентами только при наличии индивидуальных средств защиты, в масках, а также через специальное защитное стекло в помещении, предназначенном для визитов.

В России за минувшие сутки больше 6 тысяч новых случаев заражения. Вылечились за все время эпидемии больше 7 тысяч человек.

Около половины новых пациентов не имеют симптомов, то есть являются носителями вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая
Путин поручил подготовить новый пакет поддержки граждан и бизнеса
Вирусолог рассказал, о чем говорит статистика заболевших коронавирусом в России
Путин объявил нерабочие дни до 11 мая
Путин: Мы перед новым, самым напряженным этапом эпидемии
Путин поблагодарил врачей скорой помощи в профессиональный праздник
Путин по готовности регионов к пандемии коронавируса: Нужно иметь ввиду любой сценарий развития событий
Путин рассказал о мобилизации промышленности в условиях пандемии
Меркель назвала санкции против России в период пандемии неприятными
Тюменская область подготовилась к паводку
Пожарные остановили распространения огня в Чернобыльской зоне
Москвичи стали обращаться в службу скорой помощи в 1,5 раза чаще, чем до пандемии
В России больше 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом
Эксперт спрогнозировал дальнейшее увеличение военных расходов в мире
"Как можно скорее обращайтесь к врачу": Назван главный признак перехода коронавирусной пневмонии в тяжелую форму
Вирусолог РАН рассказал, как переболел коронавирусом
Медведев призвал единороссов перечислить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусом
С нелегальным алкоголем будут бороться клеймением стеклянных бутылок
Врач рассказал, для кого коронавирус опаснее всего
На складах в Щербинке крупный пожар тушат с помощью вертолетов
В Нидерландах оставили для туристов необычное послание на цветочном поле
Профессор оценил перспективы лечения коронавируса гелиево-кислородной смесью
В России стали производить меньше круп
В Генпрокуратуре признали фейком статью о платном лечении пациентов с коронавирусом