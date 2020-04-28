В России больше 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом
В российских тюрьмах и СИЗО находятся 40 человек с коронавирусом. Это не только заключенные, но и подозреваемые, а также обвиняемые в совершении преступлений.
С начала эпидемии в учреждениях ФСИН провели 18 728 тестов на коронавирус.
- Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271,- сообщили в ведомстве корреспонденту ТАСС.
Тяжелых случаев заболевания нет. В тюрьмах и СИЗО введен особый режим в связи с коронавирусом - адвокатам разрешено общаться с клиентами только при наличии индивидуальных средств защиты, в масках, а также через специальное защитное стекло в помещении, предназначенном для визитов.
В России за минувшие сутки больше 6 тысяч новых случаев заражения. Вылечились за все время эпидемии больше 7 тысяч человек.
Около половины новых пациентов не имеют симптомов, то есть являются носителями вируса.
ИСТОЧНИК KP.RU