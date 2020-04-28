Ученые из Сингапура по формуле рассчитали пик и окончание пандемии коронавируса в России
Знаковыми считаются две даты - снижение заболевших на 97 процентов и полная победа над вирусом
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Пока вирусологи делают прогнозы об окончании сроков пандемии коронавируса, ученые-математики вооружились формулами и готовы "предсказать", когда жизнь вновь станет прежней.
Исследование по ситуации в разных странах мира провели исследователи из Sutd Singapore (лаборатория инноваций сингапурского университета технологий и дизайна).
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ИСТОЧНИК KP.RU