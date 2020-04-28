2020-04-28T18:58:06+03:00
В мире

Ученые из Сингапура по формуле рассчитали пик и окончание пандемии коронавируса в России

Знаковыми считаются две даты - снижение заболевших на 97 процентов и полная победа над вирусом
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пока вирусологи делают прогнозы об окончании сроков пандемии коронавируса, ученые-математики вооружились формулами и готовы "предсказать", когда жизнь вновь станет прежней.

Исследование по ситуации в разных странах мира провели исследователи из Sutd Singapore (лаборатория инноваций сингапурского университета технологий и дизайна).

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин: Надо четко понимать, что мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом
Путин выразил соболезнования россиянам, потерявшим близких из-за коронавируса
"Священный праздник": Путин рассказал, как Россия отметит 9 мая
Путин сказал, что майские праздники станут решающими в борьбе с коронавирусом
Путин считает, что многие россияне не чувствуют угрозы из-за коронавируса
Ученые из Сингапура по формуле рассчитали пик и окончание пандемии коронавируса в России
Глава Минздрава рассказал, почему опасно ехать на майские к родственникам
Экономист рассказал, как изменится образ жизни россиян после коронавируса
В Москве начнут тестировать на коронавирус по анализу крови
Глава Роспотребнадзора: 20% медработников в Москве имеют иммунитет к коронавирусу
Попова: Темпы инфицирования снизились в 3,5 раза
Путин поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая
Путин поручил подготовить новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса
Вирусолог рассказал, о чем говорит статистика заболевших коронавирусом в России
Путин объявил нерабочие дни до 11 мая
Путин: Мы перед новым, самым напряженным этапом эпидемии