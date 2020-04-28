Путин считает, что многие россияне не чувствуют угрозы из-за коронавируса

28 Апр 2020 2020-04-28T19:28:01+03:00

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Президент Владимир Путин обратился к россиянам в ходе совещания 28 апреля. Он признал, что многие не до конца осознали угрозу, какую несет коронавирус. Отсюда и нежелание соблюдать режим самоизоляции.

- Для каждого из нас самое дорогое - жизнь, здоровье близких. И сейчас мы чувствуем это особенно остро. Кому-то может показаться что ничего страшного не происходит. Многие не видят, не чувствуют угрозы. Даже в Москве, где больше всего заболевших, это 0,4% жителей столицы,- сказал президент.

Но опасность широкого распространения болезни не миновала, предупредил президент. Пик заболеваемости все еще не пройден, майские праздники могут стать решающими - пойдет ли кривая по коронавируса вниз.

- Прошу вас, проявите предельную ответственность и осторожность, воздержитесь от походов в гости, к соседям, посиделок в компании,- обратился к россиянам президент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/775973" frameborder="0"></iframe> Путин: Очень прошу воздержаться от походов в гости на майские праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU