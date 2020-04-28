Путин считает, что многие россияне не чувствуют угрозы из-за коронавируса
Президент Владимир Путин обратился к россиянам в ходе совещания 28 апреля. Он признал, что многие не до конца осознали угрозу, какую несет коронавирус. Отсюда и нежелание соблюдать режим самоизоляции.
- Для каждого из нас самое дорогое - жизнь, здоровье близких. И сейчас мы чувствуем это особенно остро. Кому-то может показаться что ничего страшного не происходит. Многие не видят, не чувствуют угрозы. Даже в Москве, где больше всего заболевших, это 0,4% жителей столицы,- сказал президент.
Но опасность широкого распространения болезни не миновала, предупредил президент. Пик заболеваемости все еще не пройден, майские праздники могут стать решающими - пойдет ли кривая по коронавируса вниз.
- Прошу вас, проявите предельную ответственность и осторожность, воздержитесь от походов в гости, к соседям, посиделок в компании,- обратился к россиянам президент.
Путин: Очень прошу воздержаться от походов в гости на майские праздники.
ИСТОЧНИК KP.RU