Обращение Путина по коронавирусу 28 апреля 2020: у президента запланировано "большое выступление"

28 Апр 2020 2020-04-28T13:01:49+03:00

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Российский президент Владимир Путин 28 апреля проведет совещание в формате видеоконференции с главами регионов страны. Пресс-секретарь лидера государства сообщил, что у президента запланировано «большое выступление».

На связь с главой России во вторник выйдут все губернаторы субъектов страны. Они представят свои отчеты о проделанной работе и принятых мерах по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. На совещании также должны выступить глава Роспотребнадзора Анна Попова, московский мэр Сергей Собянин и российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Обращение Путина о ситуации с коронавирусом.Президент Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, связанным с распространением COVID-19

В первую очередь, речь пойдут об оснащении региональных медицинских учреждений койками, готовности системы здравоохранения субъектов в соответствии с ранее поставленным задачами по противодействию распространению вируса и оценки перспектив на краткосрочный период.

- Совещание и обращения Путина по эпидемиологической ситуации и оценки краткосрочных перспектив начнется после 15:00 по московскому времени. У главы России запланировано большое выступление, - рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как ранее сообщал сайт kp.ru на прошлом совещании с губернаторами в начале этого месяца президент дал некоторые поручения, которые касались выплат медикам и поддержки бизнеса в России.

ИСТОЧНИК KP.RU