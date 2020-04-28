Обращение Путина по коронавирусу 28 апреля 2020: у президента запланировано "большое выступление"
Российский президент Владимир Путин 28 апреля проведет совещание в формате видеоконференции с главами регионов страны. Пресс-секретарь лидера государства сообщил, что у президента запланировано «большое выступление».
На связь с главой России во вторник выйдут все губернаторы субъектов страны. Они представят свои отчеты о проделанной работе и принятых мерах по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. На совещании также должны выступить глава Роспотребнадзора Анна Попова, московский мэр Сергей Собянин и российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Обращение Путина о ситуации с коронавирусом.Президент Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, связанным с распространением COVID-19
В первую очередь, речь пойдут об оснащении региональных медицинских учреждений койками, готовности системы здравоохранения субъектов в соответствии с ранее поставленным задачами по противодействию распространению вируса и оценки перспектив на краткосрочный период.
- Совещание и обращения Путина по эпидемиологической ситуации и оценки краткосрочных перспектив начнется после 15:00 по московскому времени. У главы России запланировано большое выступление, - рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как ранее сообщал сайт kp.ru на прошлом совещании с губернаторами в начале этого месяца президент дал некоторые поручения, которые касались выплат медикам и поддержки бизнеса в России.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»