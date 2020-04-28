Путин сказал, что майские праздники станут решающими в борьбе с коронавирусом
Президент Владимир Путин на совещании 28 апреля заявил, что в ситуации с распространением коронавируса решающими могут стать майские праздники. Это будет третий инкубационный период болезни, который, как известно, длится две недели.
- Каждому хочется выдохнуть и сказать - все закончилось, все позади. Многие хотели бы провести майские праздники на дачах. Но очень прошу вас воздержаться от походов в гости, к соседям, от лишних, необязательных поездок. Предстоящие майские праздники здесь решающие,- сказал глава государства.
Он объявил нерабочий режим до 11 мая. Это будут оплачиваемые выходные дни.
Президент попросил россиян отказаться от визитов в гости в майские праздники, поскольку такие встречи могут стать источником передачи вируса. В России до 40 процентов случаев заражения происходит между членами семей.
- Любые запреты раздражают и злят, но трудно согласиться, когда это выливается в пренебрежение к окружающим. В борьбе с инфекцией ограничения более чем уместны, - уверен глава государства.
Путин: Очень прошу воздержаться от походов в гости на майские праздники.
ИСТОЧНИК KP.RU