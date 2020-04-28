2020-04-28T19:21:56+03:00
Общество

Путин сказал, что майские праздники станут решающими в борьбе с коронавирусом

Президент попросил россиян воздержаться от походов в гости [видео]
Наталия КУДРЯШОВАЮлия САЛЬНИКОВА
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Президент считает ограничительные меры в период пандемии оправданнымиПрезидент считает ограничительные меры в период пандемии оправданнымиФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин на совещании 28 апреля заявил, что в ситуации с распространением коронавируса решающими могут стать майские праздники. Это будет третий инкубационный период болезни, который, как известно, длится две недели.

- Каждому хочется выдохнуть и сказать - все закончилось, все позади. Многие хотели бы провести майские праздники на дачах. Но очень прошу вас воздержаться от походов в гости, к соседям, от лишних, необязательных поездок. Предстоящие майские праздники здесь решающие,- сказал глава государства.

Он объявил нерабочий режим до 11 мая. Это будут оплачиваемые выходные дни.

Президент попросил россиян отказаться от визитов в гости в майские праздники, поскольку такие встречи могут стать источником передачи вируса. В России до 40 процентов случаев заражения происходит между членами семей.

- Любые запреты раздражают и злят, но трудно согласиться, когда это выливается в пренебрежение к окружающим. В борьбе с инфекцией ограничения более чем уместны, - уверен глава государства.

Путин: Очень прошу воздержаться от походов в гости на майские праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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