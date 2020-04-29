2020-04-29T01:21:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Что будет с легкими, если вы переболели коронавирусом бессимптомно

Врач раскрыл последствия covid-19
Юлия КЕКОВА
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Что будет с легкими, если вы переболели коронавирусом бессимптомноЧто будет с легкими, если вы переболели коронавирусом бессимптомноФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В России пока продолжает расти число заболевших covid-19. Зачастую специалисты по анализам определяют, что у человека положительный тест к инфекции, но болезнь его протекает бессимптомно. Главный пульмонолог Минздрава РФ раскрыл, что будет с легкими такого пациента, если он переболел коронавирусом.

По словам эксперта, коронавирусом можно переболеть так, чтобы легкие совсем не пострадали, а излечиться от вируса навсегда удается подавляющему большинству больных.

- Да, действительно, последствия могут быть серьезными после любой тяжелой пневмонии, тем более после острого респираторного дистресс-синдрома. Это острая дыхательная недостаточность при которой необходима искусственная вентиляция легких. Но в случае того, что у человека болезнь протекала бессимптомно, сказать о последствиях пока сложно, - рассказал kp.ru врач Сергей Авдеев.

Также он добавил, что медикам и ученым еще предстоит с эти разобраться и провести необходимые анализы, однако уже сейчас понятно, что с коронавирусом можно успешно бороться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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