Вирусолог рассказал, почему в России так много бессимптомных больных коронавирусом

В сводках Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом изо дня в день нам сообщают: в среднем 45 — 50% людей с положительным тестом на COVID-19 не имеют проявлений болезни. То есть коронавирусная инфекция протекает у них без симптомов, незаметно для самого человека. Кому чаще всего так везет? И почему в целом так много бессимптомных пациентов? Об этом мы спросили известного вирусолога, директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктора медицинских наук, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева.

- Почти половина бессимптомных пациентов это количество, которое было выявлено, подтверждено тестами в России. По данным некоторых других исследований таких «незаметных» форм болезни может быть даже больше, - отмечает профессор Лукашев.

- Почему и у кого COVID-19 может протекать бессимптомно?

- Неизвестно. И, к сожалению, вряд ли это станет понятно в обозримом будущем.

- Может ли играть роль генетический фактор?

- Возможно, да. Предполагать можно все, что угодно. Но достоверных данных на сегодня нет.

- Есть ли хотя бы точность: возникает ли у человека иммунитет, если он перенес COVID без симптомов?

- Пока что данных и по этому вопросу недостаточно. Какой-то иммунитет будет в любом случае. Он может быть не таким напряженным (то есть «сильным». - Ред.) как у тех, кто переболел с выраженными симптомами. Но с большой вероятностью такой иммунитет все-таки защитит как минимум от тяжелых форм болезни на какое-то время.

- А угроза здоровью при бессимптомном течении болезни есть? Или можно быть уверенным, что точно «пронесло»?

- Бессимптомное течение на то и бессимптомное — никаких нарушений для организма и угроз здоровью оно не несет. Другое дело, уже известно, что у человека может развиваться та же коронавирусная пневмония даже при отсутствии внешних проявлений. Но это будет уже не бессимптомное течение, а скрытая форма болезни. Поэтому всем больным так важно находиться под наблюдением врачей.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как узнают о бессимптомных?

- Александр Николаевич, вы могли бы объяснить: откуда у нас вообще берется столько бессимптомных в статистике? Ведь обычно мы слышим, что тестируют на коронавирус тех, кто приехал из-за границы, или у кого пневмония. С чего вообще вдруг решают тестировать тех, у кого нет симптомов?

- Во-первых, в группу тестирования и, соответственно, в статистику попадают контактные лица. Если у человека подтвержден COVID-19, то наблюдают и тестируют тех, кто общался с таким больным. Второй источник статистики — те, кто самостоятельно обратился за тестированием в коммерческие лаборатории. Третье — контингенты, которых регулярно тестируют в силу их профессиональной деятельности. Это врачи, представители полиции, патрульно-постовой службы, депутаты, госслужащие.

- Вы часто выступаете на разных центральных телеканалах — говорят, там тоже всех регулярно тестируют на COVID. Это так?

- Нет, у меня как гостя студии никогда не брали мазок на COVID. Ведь его результат будет только на следующий день. А вот температуру меряют каждый раз.

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