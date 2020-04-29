2020-04-29T03:57:17+03:00
В мире

Шведский стол останется доступен для туристов в турецких отелях после окончания пандемии

В Турции опровергли отказ от такой системы питания туристов
Юлия КЕКОВА
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В федерации отельеров Турции сделали важное заявление - система all inclusive и шведский стол останутся в отелях страны после завершения пандемии коронавируса.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщили, что оживление потока иностранных туристов в стране после того, как мир оправится от болезни, ожидается в конце августа. Однако при этом на первых порах отели якобы будут работать на половину своей мощности, в частности изменят привычную для отдыхающих систему обслуживания.

Глава федерации отельеров напомнил, что услуги "все включено" и шведский стол не могут быть отменены. Причиной это служат многочисленные контракты с различными турагенствами, которые были заключены еще в 2019 году на их продажу летом 2020 года, пишут РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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