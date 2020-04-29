2020-04-29T07:11:51+03:00
В мире

В США стартовал поэтический проект на русском языке о коронавирусе

Поэты со всего мира пишут, находясь в карантине
Алексей ОСИПОВ
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Поэты со всего света в рамках Coronaverse представляют свои творения.Поэты со всего света в рамках Coronaverse представляют свои творения.Фото: REUTERS
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В Соединенных Штатах начался литературный проект «Coronaverse – стихи коронавирусного времени». Его инициатором выступило русско-американское издательство KRiK Publishing House, уже известное своими международными поэтическими акциями.

На этот раз актуальности проекта поспособствовала пандемия коронавируса. И поэты со всего света в рамках Coronaverse представляют свои творения, созданные ими во время и под влиянием самоизоляции и карантина.

«Это тема, понятно, вносит дискомфорт в социальную, личную и общественную жизнь, кардинально ограничивает свободы, от которых в условиях карантина приходится отказаться, приводит к стрессам, самоограничению и самоцензуре. – говорится в аннотации Coronaverse. – Стихи, рожденные в это время, говорят об иллюзорности, эфемерности нашей жизни, наших планов, рассуждений и придают любому сочинению некую материальную значимость и подлинность существования. Ко всему прочему, карантин – это удручающе и болезненно, так что опубликованные в рамках проекта материалы можно представить еще и как историю болезни. Верней, болезней, от которых поэтические тексты, вероятно, могут помочь излечиться».

С пометкой Coronaverse свои стихи уже опубликовали русскоязычные поэты из США и России, Канады и Ирландии, Франции и Молдовы, Израиля и Турции.

Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

ИСТОЧНИК KP.RU

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