2020-04-29T10:33:04+03:00
В мире

В Германии банда напала с ножами на прохожих

В результате атаки были серьезно ранены четыре человека
Ксения АНУФРИЕВА
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В Германии банда напала с ножами на прохожихВ Германии банда напала с ножами на прохожихФото: REUTERS
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Во вторник вечером несколько неизвестных вооруженных ножами мужчин напали на случайных прохожих в городе Ханау в Германии. Об этом 29 апреля сообщили местные правоохранительные органы.

- В местное медицинское учреждение в отделение неотложной помощи с различными ранениями, в том числе и ножевыми, поступили четыре человека в возрасте от 17 до 26 лет. По показаниям свидетелей полиция начала проверку и задержала двоих подозреваемых мужчин, которые, предположительно, совершили нападение на пострадавших, - сообщили представители ведомства изданию Focus Online.

Правоохранители отметили, что одну задержанному злоумышленнику 23 года, а другому 29 лет. В настоящее время полицейские Германии расследуют инцидент и устанавливают все обстоятельства и детали нападения. По их данным и по показателями свидетелей и жертв происшествия, в атаке участвовала банда из пять или семи участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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