2020-04-29T10:56:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В России более сотни человек скончались от коронавируса за сутки

За один день медики подтвердили 5841 случай новой коронавирусной инфекции
Ксения АНУФРИЕВА
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За последние сутки на территории России медики зафиксировали 108 летальных случаев заражения коронавирусной инфекцией.За последние сутки на территории России медики зафиксировали 108 летальных случаев заражения коронавирусной инфекцией.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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За последние сутки на территории России медики зафиксировали 108 летальных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за один день в стране подтвердили 5841 новый случай заражения в 82 субъектах. Из них почти половина (2624 инфицированных) не имели никаких клинических проявления болезни, коронавирус протекал бессимптомно. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с пандемией.

Успешно прошли курс лечения и выписались из клиник 1830 россиян за минувшие сутки. Всего в государстве за весь период медики зарегистрировали 99 399 зараженных во всех регионах, а число выздоровевших пациентов достигло отметки в 10 286 человек.

Наибольшее количество новых инфицированных 29 апреля в российской столице (2220 новых пациентов с коронавирусом), в Московской области (686 заболевших) и в Санкт-Петербурге (290 пациентов с подтвержденным диагнозом).

С начала пандемии от коронавируса и осложнений после него скончались 972 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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