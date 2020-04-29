Мишустин сообщил о продлении ограничения на въезд иностранцев в Россию

29 Апр 2020 2020-04-29T12:43:08+03:00

Ограничение не касается иностранных специалистов, которые приезжают в нашу страну для обслуживания импортного оборудования

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Ограничения для иностранных граждан на въезд в Россию, которые истекают 30 апреля, продлены до улучшения эпидемиологической ситуации. Однако это ограничение не затронут иностранных специалистов, которые приезжают в нашу страну для обслуживания импортного оборудования. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета по противодействию распространению коронавируса.

Глава правительства отметил, что на данный момент нельзя назвать точную дату, когда могут быть сняты ограничения по коронавирусу, включая открытие границ.

«До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена, и эпидемиологическая ситуация не улучшится», - заявил он.

Кроме того, Мишустин поручил Минэкономразвития до 5 мая подготовить и внести в кабмин новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса, а также провести мониторинг зоопарков, океанариумов, дельфинариев, цирков и проработать дополнительные меры по поддержке и содержанию животных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/776119" frameborder="0"></iframe> Мишустин - об ограничениях на въезд в РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU