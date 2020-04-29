"Нет кашля. А человек чахнет и хиреет": Врач рассказал про коронавирусную пневмонию

29 Апр 2020 2020-04-29T16:00:37+03:00

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Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, как развивается коронавирусная пневмония. По его словам, коронавирус отличается от обычной пневмонии, которая вызвана бактериальными инфекциями.

При коронавирусной пневмонии наблюдаются те же процессы, что и у "оппортунистической" (пневмония наоборот). То есть воспаление происходит не в легочной ткани, а в перегородках.

- Все дольки разделены прослойками, в которых сосудики идут, мелкие бронхи. Эта соединительная ткань воспаляется. Внешне как будто утолщается эта сетка, в которой легочная ткань. Нет кашля. А человек чахнет и хиреет, - рассказал Жемчугов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что такую пневмонию на рентгене сможет определить только очень опытный рентгенолог.

Напомним, число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам. К 29 апреля в стране зафиксировано 99 399 случаев заражения. За все время эпидемии 972 человека скончались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU