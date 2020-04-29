2020-04-29T16:00:37+03:00
Коронавирус Covid-19

"Нет кашля. А человек чахнет и хиреет": Врач рассказал про коронавирусную пневмонию

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов объяснил, чем коронавирусная пневмония отличается от обычной
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Докторо медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, как протекает коронавирусная пневмонияДокторо медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, как протекает коронавирусная пневмонияФото: Михаил ФРОЛОВ
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Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, как развивается коронавирусная пневмония. По его словам, коронавирус отличается от обычной пневмонии, которая вызвана бактериальными инфекциями.

При коронавирусной пневмонии наблюдаются те же процессы, что и у "оппортунистической" (пневмония наоборот). То есть воспаление происходит не в легочной ткани, а в перегородках.

- Все дольки разделены прослойками, в которых сосудики идут, мелкие бронхи. Эта соединительная ткань воспаляется. Внешне как будто утолщается эта сетка, в которой легочная ткань. Нет кашля. А человек чахнет и хиреет, - рассказал Жемчугов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что такую пневмонию на рентгене сможет определить только очень опытный рентгенолог.

Напомним, число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам. К 29 апреля в стране зафиксировано 99 399 случаев заражения. За все время эпидемии 972 человека скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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