"Нет кашля. А человек чахнет и хиреет": Врач рассказал про коронавирусную пневмонию
Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, как развивается коронавирусная пневмония. По его словам, коронавирус отличается от обычной пневмонии, которая вызвана бактериальными инфекциями.
При коронавирусной пневмонии наблюдаются те же процессы, что и у "оппортунистической" (пневмония наоборот). То есть воспаление происходит не в легочной ткани, а в перегородках.
- Все дольки разделены прослойками, в которых сосудики идут, мелкие бронхи. Эта соединительная ткань воспаляется. Внешне как будто утолщается эта сетка, в которой легочная ткань. Нет кашля. А человек чахнет и хиреет, - рассказал Жемчугов в эфире радио "Комсомольская правда".
Он отметил, что такую пневмонию на рентгене сможет определить только очень опытный рентгенолог.
Напомним, число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам. К 29 апреля в стране зафиксировано 99 399 случаев заражения. За все время эпидемии 972 человека скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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