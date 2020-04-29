2020-04-29T18:25:54+03:00
Общество

В Москве за езду без пропуска будут штрафовать собственника машины

Нарушения могут фиксировать как уполномоченные лица, так и специальная фото- и видео- аппаратура
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
За езду без пропуска в Москве будут штрафовать собственника машиныЗа езду без пропуска в Москве будут штрафовать собственника машиныФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Москве за езду без пропуска будут штрафовать собственника машины. Соответствующее изменение в указ о порядке пропускного режима внес мэр столицы Сергей Собянин.

- К административной ответственности за нарушение требований настоящего пункта привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств, - говорится в документе.

Нарушения при этом могут фиксировать как уполномоченные лица, так и камеры видеонаблюдения.

Оформить цифровой пропуск можно тремя различными способами: на сайте Mos.ru, по телефону и через SMS. В сообщении необходимо указать номер машины.

Ранее Собянин сообщил о том, что все выданные спецпропуска для поездок на работу будут действительны до 4 мая. С 5 числа их надо будет продлевать.

Напомним, режим самоизоляции в Москве был продлен до 11 мая. Мэр столицы Сергей Собянин попросил жителей остаться на майские праздники дома. Он также объявил о том, что с 1 по 11 мая онлайн-уроков у школьников не будет.

Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Самоизоляция в Москве: главное»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Один покупатель откусил ухо другому в одном из продуктовых магазинов Москвы
В Москве за езду без пропуска будут штрафовать собственника машины
В России погибли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Власти Московской области усилят контроль самоизоляции в майские праздники
Около 1,6 миллиарда человек в мире могут лишиться денег из-за продления изоляции
Курс евро опустился ниже 80 рублей
В Австрии эвакуируют президентский дворец из-за сообщения о заложенной бомбе
Врач рассказал, чем отличается пандемия коронавируса в России и Европе
Английского командира подлодки уволили после вечеринки во время карантина
Умер московский протоиерей Георгий Бреев
В самоизоляции москвичи стали налегать на сладости
В АТОР назвали страны, которые ждут россиян на отдых после пандемии
Российский студент поселился в буддийском храме, ожидая вывозного рейса из Таиланда
Эксперт: из-за кризиса в стране не родятся три миллиона новорожденных
В России снова подорожали гречка, мука и сахар
Курс доллара на 30 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Власти Москвы сообщили, с каких отраслей начнётся смягчение ограничений