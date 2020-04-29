В Москве за езду без пропуска будут штрафовать собственника машины
В Москве за езду без пропуска будут штрафовать собственника машины. Соответствующее изменение в указ о порядке пропускного режима внес мэр столицы Сергей Собянин.
- К административной ответственности за нарушение требований настоящего пункта привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств, - говорится в документе.
Нарушения при этом могут фиксировать как уполномоченные лица, так и камеры видеонаблюдения.
Оформить цифровой пропуск можно тремя различными способами: на сайте Mos.ru, по телефону и через SMS. В сообщении необходимо указать номер машины.
Ранее Собянин сообщил о том, что все выданные спецпропуска для поездок на работу будут действительны до 4 мая. С 5 числа их надо будет продлевать.
Напомним, режим самоизоляции в Москве был продлен до 11 мая. Мэр столицы Сергей Собянин попросил жителей остаться на майские праздники дома. Он также объявил о том, что с 1 по 11 мая онлайн-уроков у школьников не будет.
Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами
ИСТОЧНИК KP.RU
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