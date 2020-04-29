Продление цифрового пропуска на работу в Москве во время карантина: что делать в мае 2020 года

Мэр Москвы подписал указ о продлении режима самоизоляции в Москве до 11 мая 2020 года включительно. Ранее Президент Владимир Путин заявил о решении продлить до этой даты нерабочие дни, но оставил руководителям российских регионов право принимать самостоятельные решения о введении тех или иных ограничений на своих территориях.

В Москве, напомним, последние недели действует система цифровых пропусков: все горожане, выезжающие за пределы своих дворов, обязаны оформить цифровой пропуск - автомобилисты вписывают в него регистрационный номер своей машины (на авто, не внесенные в пропуск дорожные камеры видеонаблюдения присылают штрафы), а те, кто пользуется общественным транспортом - номера своей «Тройки», «Стрелки» или социальной карты (иначе проезд невозможно будет оплатить).

Итак, как будут действовать цифровые пропуска в Москве в нерабочие дни с 1 по 11 мая 2020?

Для передвижения в метро цифровой пропуск должен быть привязан к "Тройке".Фото: Андрей АБРАМОВ

В Указе мэра, в котором прописаны новые сроки режима самоизоляции, нет никаких изменений по поводу цифровых пропусков. Таким образом, эта система продолжит работу в том же режиме, что и с 22 апреля: в пропуска всех типов жители Москвы обязаны вносить либо регистрационные номера машин, либо номера своих электронных карт.

Проверка цифровых пропусков водителей на въезде в Москву.Фото: Иван МАКЕЕВ

При этом в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу уточняют, что рабочие пропуска (их не нужно оформлять каждый день, ранее они все действовали до 30 апреля) будут продлены системой автоматически. То есть, снова вносить свои данные и ждать подтверждения пропуска не требуется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/775969" frameborder="0"></iframe> Собянин: В Москве и Московском регионе нужно продолжать режим самоизоляции.

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