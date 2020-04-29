У берегов Греции упал в море вертолет НАТО

29 Апр 2020 2020-04-29T23:36:01+03:00

На борту находились шесть человек, один погиб, судьба еще пяти неизвестна

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В среду, 29 апреля, вертолет НАТО упал в Ионическом море возле греческого острова Кефалония. На его борту находились шесть человек, тело одного из них найдено, судьба остальных пяти членов экипажа пока неизвестна, сообщает издание militaire.gr.

По его данным, канадский транспортный вертолет Sikorsky CH-124 Sea King пропал с радаров, когда он находился примерно в 52 морских милях западнее острова Кефалония, к месту предполагаемого крушения на поиски воздушного судна направились итальянский фрегат и другие корабли НАТО.

Обломки вертолета обнаружили в районе полетной информации Италии (Flight Information Region, FIR) – примерно в 20 морских милях западнее зоны полетной информации Афин, поэтому военный блок не запрашивал помощи Греции в поисково-спасательной Греции. Обломки нашел канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337). Пока подтверждена гибель одного человека, еще пятерых ищут в море.

ИСТОЧНИК KP.RU