Трамп: Китай сделает все, чтобы я проиграл президентские выборы

30 Апр 2020 2020-04-30T03:48:15+03:00

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Дональд Трамп считает, что КНР намерена предпринять любые усилия, чтобы не допустить его переизбрания на пост президента США. Об это сообщает Рейтер со ссылкой на собственное интервью с главой государства.

- Китай сделает все что может, чтобы я проиграл выборы, - заявил Трамп. По его мнению, Пекин хочет, что следующим американским лидером стал кандидат от демократов Джо Байден, который отменит антикитайские меры действующего главы государства в торговой и других сферах.

В интервью Трамп еще раз прошелся по Китаю, возложив за него ответственность за пандемию коронавируса и гибель 60 тысяч граждан страны, а также за создание предпосылок для кризиса в американской экономике. При этом президент США отметил, что КНР должна была быть гораздо более активной в своевременном распространении информации о болезни, и ей следовало раньше предупредить весь мир об опасности COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU