2020-04-30T08:40:05+03:00
Общество

В России с подозрением на коронавирус уже больше 208 тысяч человек

Проведено свыше 3,4 миллионов тестов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россиянам с подозрением на коронавирус дают предписание о двухнедельном карантинеРоссиянам с подозрением на коронавирус дают предписание о двухнедельном карантинеФото: Александр ГЛУЗ
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В Роспотребнадзоре назвали число проведенных на 30 апреля тестов на коронавиурс. Диагностику провели 3,4 миллиона раз. Некоторые пациенты проходили процедуру неоднократно, поскольку перед выпиской из больницы бывший зараженный должен получить отрицательный результат.

Всего под подозрением на коронавирус находятся 208 тысяч человек. Это те, кто прибыл из-за границы, кто контактировал с зараженными, имеет симптомы заболевания.

Такие люди получают предписание в течение двух недель не покидать дома. У кого состояние здоровья вызывает опасность, врачи госпитализируют с соблюдением всех мер предосторожности.

Всего в России заражены больше 99 тысяч человек. Первым регионом, где болезнь вышла на плато (примерно одинаковые суточные цифры по зараженным), стала Московская область.

Режим самоизоляции продлен до 11 мая включительно. Впереди праздники, 1 и 9 мая, но россиян просят воздержаться от походов в гости и поездок на пикники. На дачу ехать безопасно, но только если на личном авто и при нахождении там одной семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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