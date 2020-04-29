Воробьев: Московская область выходит на плато по заболеваемости коронавирусом

В Московской области стабилизировался прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией.

«На плато мы вышли, - заявил в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. - Я думаю, что мы будем на нём какое-то время стоять, потом снижение продолжится. Что касается госпитализаций, то, к сожалению, госпитализаций ещё много и их количество по-прежнему растет. И наша система здравоохранения работает в очень напряженном режиме».

Напомним, термин «плато» в эпидемиологии означает стабилизацию ежедневного прироста новых инфицированных. Как ранее объясняли медицинские специалисты, после двух-трех недель на плато эпидемия должна идти на спад.

По данным на 29 апреля с начала эпидемии коронавируса на территории Московской области на COVID-2019 проверили уже более 162 тысяч человек. У 10,9 тысяч (это больше 10% от всех подтвержденных случаев по России) диагноз в итоге подтвердился. Больше всего заболевших среди жителей городских округов Одинцово, Люберцы, Красногорск, Мытищи, Ленинский, Королев, Подольск, Балашиха, Химки и Раменское.

389 человек выписаны из подмосковных больниц после успешного лечения - повторные тесты уже не показывают наличия новой инфекции в организме. Также в Московской области зафиксировали уже 90 летальных исходов.

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