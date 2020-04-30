2020-04-30T09:49:41+03:00
Общество

Китайские ученые обнаружили, что коронавирус может остаться в легких навсегда

Скрытый штамм вызывает симптомов, но частицы вируса остаются в органах переболевшего
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вирус проникает в глубокие слои тканей внутренних органовВирус проникает в глубокие слои тканей внутренних органовФото: REUTERS
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Китайские ученые сделали неожиданное открытие - в легких излечившихся от коронавируса пациентов могут продолжать жить частицы COVID-19.

Они приводят пример с 78-летней пациенткой, которая заразилась, но после успешного лечения выписана домой. Перед выпиской ей трижды делали тест COVID-19 - все три раза отрицательный результат.

Женщина внезапно скончалась на следующий день после того, как покинула больницу. Вскрытие показало - был сердечный приступ. Но это не единственная странность. Оказалось, в ее легких сохранились частицы вируса. На них не среагировали тесты. Симптомов болезни тоже не было.

COVID-19 был только в легких, другие внутренние органы не затронуты - ни мозг, ни сердце, ни печень.

- Наша работа предоставляет первое свидетельство в области патологии об остаточном вирусе в легких пациента, у которого тесты три раза подряд оказывались отрицательными,- цитирует заявление медиков из Армейского медицинского университета города Чунцин газета South China Morning Post.

Пока объяснить наличие вируса в легки выздоровевших людей не удалось. По одной из версий, частицы коронавируса могут навсегда оставаться в глубоких тканях внутренних органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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