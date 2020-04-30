2020-04-30T10:16:31+03:00
Экономика

Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля

Курс рубля на 30 апреля 2020 года на открытии торгов Мосбиржи
Ксения АНУФРИЕВА
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Курс рубля на 30 апреля 2020 года на открытии торгов МосбиржиКурс рубля на 30 апреля 2020 года на открытии торгов МосбиржиФото: Евгения ГУСЕВА
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На открытии торгов Московской биржи курс рубля на 29 апреля 2020 года немного упал по отношению к иностранной валюте. Доллар вырос на 0,2 процента, достигнув отметки в 72,84 рубля, а евро поднялся на 0,1 процента до 79,33 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 по столичному времени.

Фондовый рынок России открылся снижение биржевых показателей: индекс Московской биржи опустился на 0,8 процента, а РТС – на 1,2 процента.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, сегодня, 30 апреля – последний срок исполнения фьючерса на июнь на нефть марки WTI на бирже в Москве. Вместе с экспертом мы разобрались, почему это произошло, будет ли российская нефть стоить меньше нуля и к чему приведут игры на бирже.

Тем временем, экономические сложности, которые последовали за пандемией коронавируса, уже отразились на благосостоянии россиян. Жители страны рассказали, какую заработную плату считаются справедливой в сложившихся обстоятельствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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