Будет ли российская нефть стоить меньше нуля

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

30 апреля – последний срок исполнения июньского фьючерса на нефть WTI на Московской бирже. Да, для большинства читателей эта фраза звучит непонятно. Дело в том, что сейчас у нас такая же ситуация, какая была на американских рынках, когда стоимость нефти WTI опустилась до минус 37 долларов за баррель.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО?

Фьючерсы (контракты на поставку в будущем) на май трейдеры старались сбыть с рук, и даже готовы были заплатить за это. Фьючерсы на нефть, как, например, акции компаний, один из инструментов финансового рынка: покупаешь подешевле, продаешь подороже, разницу кладешь себе в карман. На этой немудреной логике выстроены целые финансовые империи.

Но в отличие от других бумаг, у нефтяных контрактов есть особенность – когда приходит оговоренное время, нужно получить нефть, которую ты купил, заплатив за фьючерс. А хранилища в Кушинге, штат Оклахома, поставку куда предполагает контракт, почти заполнены. То есть выполнить контракт трейдеры не смогли бы, вот и пытались избавиться от него всеми силами. Случилось все это буквально в последний день, когда были возможны сделки по фьючерсам. А 30 апреля этот день уже для июньских фьючерсов наступит на Московской бирже.

НЕФТЬ СНОВА УЙДЕТ В МИНУС?

Вряд ли. На Московской бирже торгуется не так много американской нефти. Месячный оборот торгов по ней не переваливает и за 3 млрд рублей, это в тысячи раз меньше, чем сделки по нефти Brent. Так что в глобальном масштабе на ситуацию это не повлияет. По крайней мере 29 апреля цена была нестабильной: не только падала, но и росла.

Фьючерсы на май трейдеры старались сбыть с рук, и даже готовы были заплатить за этоФото: REUTERS

А ЧТО БУДЕТ С РОССИЙСКОЙ НЕФТЬЮ?

- Наша Urals – это нефть, которая торгуется на физическом рынке. То есть от спекулятивных колебаний она защищена, - объяснил «Комсомольской правде» финансовый и биржевой аналитик Степан Демура. – Обычно цена на нашу нефть привязана к котировкам на североморскую Brent, которая как раз торгуется с помощью фьючерсов. На, думаю, на ближайшие несколько месяцев про эту связь можно забыть: слишком сильно разошлись физический и бумажные рынки.

ЗНАЧИТ, МОЖНО НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ?

Если бы ситуация на мировом рынке нефти никак не касалась России и ее сорта Urals, тут можно было бы успокоиться и разойтись. Но, к сожалению, это не так.

Спрос на черное золото в мире падает. Самолеты не летают, машины не ездят, и человечеству не нужно столько горючего, как раньше. По крайней мере, пока не утихнет пандемия. Чтобы хоть как-то поддержать цены, ведущие экспортеры нефти договорились о невиданном сокращении добычи. И хотя эксперты говорят, что оно не покроет падение спроса, выполнять взятые на себя обязательства нужно будет уже с начала мая.

Россия должна сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки. Много это или мало?

- Чтобы выполнить обещание, придется закрыть порядка 30 тысяч скважин, - сказал «Комсомольской правде» бывший министр экономики России Андрей Нечаев. – Многие скважины у нас уже старые, действующие еще с советских времен. Их, вероятно, нефтяники потеряют навсегда.

Да и то, что все-таки будут добывать, непонятно, где хранить. У России не так много нефтехранилищ, к тому же часть из них относятся к инфраструктуре по транспортировке нефти. Ведь магистральный нефтепровод, тянущийся на тысячи километров, это не просто очень длинная труба. Это сложное техническое сооружение с системой насосов и хранилищ. Просто так занять эти резервуары невозможно, не нарушив транзит черного золота.

ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ СТРАНЫ ПАДЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ?

Доходы от продажи черного золота – одни из главных для российской казны. Бюджет составляли, когда Urals стоила в разы дороже, чем сейчас, а значит, он несет незапланированные потери. ПО оценкам экономистов Альфа-банка, падение цены на нефть всего на 1 доллар стоит России 130 млрд рублей в годовом исчислении.

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