2020-04-30T10:27:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Подмосковье еще 41 человек выздоровел после коронавируса

Тесты показывают отрицательные результаты у пациентов
Ксения АНУФРИЕВА
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Всего в Московской области на 30 апреля вылечились 430 пациентовВсего в Московской области на 30 апреля вылечились 430 пациентовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На территории Подмосковья еще 41 человек прошел успешный курс лечения и полностью выздоровел от коронавирусной инфекции. Все они были выписаны из медицинских учреждений после получения отрицательного результата при тестировании на заболевания.

Всего в Московской области на 30 апреля вылечились 430 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом.

В российской столице количество выздоровевших пациентов увеличилось до 5135. Только за последние сутки из больницы врачи выписали 525 ранее зараженных москвичей, а днем ранее вылечились 480 человек. Об этом сообщила заместитель мэр Москвы Анастасия Ракова.

Прирост новых инфицированных коронавирусной инфекцией в Московской области постепенно стабилизировался. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв недавно заявил, что регион вышел на плато по заболеваемости COVID-19.Режим самоизоляции для противодействия инфекции в Московской области продлили до 11 мая, массовые мероприятия до сих пор запрещены.

Москва до и во время карантина.Непривычно видеть опустевшую столицу. Но это не повод для грусти! Чем сплоченнее мы уйдем в самоизоляцию, тем быстрее сможем вернуться к обычной жизни!

ИСТОЧНИК KP.RU

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