В Подмосковье еще 41 человек выздоровел после коронавируса

30 Апр 2020 2020-04-30T10:27:39+03:00

Всего в Московской области на 30 апреля вылечились 430 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

На территории Подмосковья еще 41 человек прошел успешный курс лечения и полностью выздоровел от коронавирусной инфекции. Все они были выписаны из медицинских учреждений после получения отрицательного результата при тестировании на заболевания.

Всего в Московской области на 30 апреля вылечились 430 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом.

В российской столице количество выздоровевших пациентов увеличилось до 5135. Только за последние сутки из больницы врачи выписали 525 ранее зараженных москвичей, а днем ранее вылечились 480 человек. Об этом сообщила заместитель мэр Москвы Анастасия Ракова.

Прирост новых инфицированных коронавирусной инфекцией в Московской области постепенно стабилизировался. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв недавно заявил, что регион вышел на плато по заболеваемости COVID-19.Режим самоизоляции для противодействия инфекции в Московской области продлили до 11 мая, массовые мероприятия до сих пор запрещены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770516" frameborder="0"></iframe> Москва до и во время карантина.Непривычно видеть опустевшую столицу. Но это не повод для грусти! Чем сплоченнее мы уйдем в самоизоляцию, тем быстрее сможем вернуться к обычной жизни!

ИСТОЧНИК KP.RU