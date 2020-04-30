В Подмосковье еще 41 человек выздоровел после коронавируса
На территории Подмосковья еще 41 человек прошел успешный курс лечения и полностью выздоровел от коронавирусной инфекции. Все они были выписаны из медицинских учреждений после получения отрицательного результата при тестировании на заболевания.
Всего в Московской области на 30 апреля вылечились 430 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом.
В российской столице количество выздоровевших пациентов увеличилось до 5135. Только за последние сутки из больницы врачи выписали 525 ранее зараженных москвичей, а днем ранее вылечились 480 человек. Об этом сообщила заместитель мэр Москвы Анастасия Ракова.
Прирост новых инфицированных коронавирусной инфекцией в Московской области постепенно стабилизировался. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв недавно заявил, что регион вышел на плато по заболеваемости COVID-19.Режим самоизоляции для противодействия инфекции в Московской области продлили до 11 мая, массовые мероприятия до сих пор запрещены.
Москва до и во время карантина.Непривычно видеть опустевшую столицу. Но это не повод для грусти! Чем сплоченнее мы уйдем в самоизоляцию, тем быстрее сможем вернуться к обычной жизни!
ИСТОЧНИК KP.RU
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