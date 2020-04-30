2020-04-30T10:43:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В России 101 человек умер от коронавируса за сутки

Медики нашли 7099 новых инфицированных
Ксения АНУФРИЕВА
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В России 101 человек умер от коронавируса за суткиВ России 101 человек умер от коронавируса за суткиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За минувшие сутки на территории России от заражения коронавирусной инфекцией и осложнений после нее погиб 101 человек. Общее количество зараженных, зафиксированных за один день, достигло отметки в 7099 человек. Новые случае заболевания нашли в 85 субъектах государства. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с пандемией коронавируса на 30 апреля.

Наибольшее количество новых случае заражения COVID-19 за прошедший день зафиксировали в российской столице (3093 новых зараженных пациента), в Московской области (793 инфицированных за сутки) и в Санкт-Петербурге (336 инфицированных).

Отмечается, что среди новых инфицированных после 40 процентов не имели клинических проявлений болезни. За один день выздоровели 1333 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом.

С начала пандемии в России медики зарегистрировали 106 498 случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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