Глава Архангельской области Александр Цыбульский: Все жители Поморья, доставленные из-за границы в другие регионы, скоро вернутся домой

1 Май 2020 2020-04-30T12:24:26+03:00

Туристы из Индии и Таиланда проходят 14-дневный карантин в Самаре и Уфе

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Группа российских туристов, застрявших из-за пандемии коронавируса на курортах Таиланда и Индии, 26 апреля спецрейсом доставлена на родину. Сейчас вернувшиеся россияне проходят 14-дневный карантин в Самаре и в Уфе. Среди них – жители разных регионов, в том числе и из Архангельской области. Временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Цыбульский пообещал: все жители Поморья по окончании двухнедельной самоизоляции сразу же вернутся домой

Александр Цыбульский 30 апреля пообщался с вернувшимися из-за границы земляками по видеосвязи. Карантин архангельцы проходят в медицинских учреждениях Самары и Уфы, в комфортных условиях и под присмотром врачей.

- Сейчас все мы находимся в стрессовых условиях, но, как можем, стараемся вам помочь. Я разговаривал с коллегами – руководителями регионов, где вы сейчас находитесь: они обещали окружить максимальной заботой, – сообщил землякам Александр Цыбульский. – Карантин надо пройти, чтобы все риски максимально снять. В любом случае, вы можете рассчитывать на нашу поддержку, обращаться по всем вопросам.

Глава региона рассказал, что вместе с руководителями Самарской области и республики Башкортостан сейчас прорабатывает маршруты, которыми северяне поедут домой. Желательно исключить дорогу через другие регионы со сложной эпидемиологической обстановкой, чтобы туристам по возвращении не пришлось снова сидеть на двухнедельном карантине. Если все удастся, дополнительной изоляции не потребуется – людям нужно будет просто соблюдать общие санитарно-эпидемиологические правила.

- Наберитесь терпения и главное – не болейте, – пожелал поморцам глава Архангельской области. - А домой мы вас вернем. Вы – наши жители, по-другому мы просто не вправе поступить.

Сейчас за границей остаются еще 27 туристов из Архангельской области. Работа по их возвращению в Россию будет продолжена.